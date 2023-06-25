Доверчивый студент из Москвы отправил девушке с сайта знакомств нюдсы и попал на шантаж

Студент московского вуза решил побаловать новую возлюбленную откровенными фотографиями, но та внезапно потребовала от него деньги и впоследствии слила все фото в Сеть. Историю несостоявшейся любви рассказал SHOT.

21-летний студент РГУ нефти и газа имени Губкина по имени Константин отправился за новыми эмоциями на сайт знакомств. Там он встретил девушку по имени Николь. Новая знакомая парню понравилась, и от милого общения пара быстро перешла к виртуальному интиму. Николь попросила Костю скинуть ей селфи без одежды, и тот, не раздумывая, согласился.

Однако вместо комплиментов, и уж тем более вместо ответных нюдсов, парень получил крайне неприятное сообщение: девушка потребовала от него 15 тысяч рублей, в противном же случае фотографии отправятся во Всемирную паутину.

Константин решил, что не переведёт новой подруге ни рубля, в результате чего та сдержала обещание и уже через несколько часов Интернет увидел "богатый внутренний мир" парня. Раздосадованный таким предательством, студент обратился в полицию.