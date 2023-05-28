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28 мая, 13:10

Студент из Петербурга отправил "девушке" нюдсы и нарвался на шантажистов

В Петербурге студента обманули на 20 тысяч рублей, шантажируя его интимными фото

<p>Та самая "Даша", с которой переписывался пострадавший. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/52056" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Та самая "Даша", с которой переписывался пострадавший. Обложка © SHOT

Студент из Санкт-Петербурга решил познакомиться с девушкой, но нарвался на шантажистов. Как пишет SHOT, 20-летний учащийся архитектурно-строительного госуниверситета нашёл в приложении для интимных знакомств Pure некую "Дашу", с которой у него завязалось общение.

Спустя некоторое время "девушка" прислала ему свои нюдсы, а он — в ответ. После этого собеседница затихла, и через час бедолаге написали в социальных сетях, угрожая слить фото родным и близким, а позже позвонил неизвестный мужчина и потребовал заплатить деньги.

Но, получив от парня 20 тысяч рублей, мошенники не успокоились и начали требовать взять кредит, однако его студенту не одобрил ни один банк. Парень написал заявление в полицию и не знает, видел ли кто из знакомых злополучные кадры.

Шантажисты выманили у москвича 200 тысяч за то, что тот обидел приехавшую к нему проститутку

Шантажисты выманили у москвича 200 тысяч за то, что тот обидел приехавшую к нему проститутку

Лайф рассказывал, как в Москве начинающая певица хотела сняться в клипе Сергея Лазарева, но попала на шантажистов. Она прошла "кастинг" в нижнем белье, после чего получила угрозы слить видео в Сеть, если не заплатит круглую сумму.

Матвей Константинов
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