Студент из Петербурга отправил "девушке" нюдсы и нарвался на шантажистов

Студент из Санкт-Петербурга решил познакомиться с девушкой, но нарвался на шантажистов. Как пишет SHOT, 20-летний учащийся архитектурно-строительного госуниверситета нашёл в приложении для интимных знакомств Pure некую "Дашу", с которой у него завязалось общение.

Спустя некоторое время "девушка" прислала ему свои нюдсы, а он — в ответ. После этого собеседница затихла, и через час бедолаге написали в социальных сетях, угрожая слить фото родным и близким, а позже позвонил неизвестный мужчина и потребовал заплатить деньги.

Но, получив от парня 20 тысяч рублей, мошенники не успокоились и начали требовать взять кредит, однако его студенту не одобрил ни один банк. Парень написал заявление в полицию и не знает, видел ли кто из знакомых злополучные кадры.