Девушка приехала в Москву учиться, но стала проституткой из-за долга в 20 тысяч за нюдсы

16-летняя девочка с Урала приехала в Москву учиться, но стала проституткой из-за своей наивности. Она доверилась парню и отправила ему свои обнажённые фотографии, а тот начал её шантажировать. Подробности истории публикует SHOT.

По данным телеграм-канала, Аня (имя изменено) переехала с родителями в столицу и поступила в колледж, однако недавно ей вскружил голову новый знакомый. Некий Илья написал ей в Telegram и начал оказывать знаки внимания. Студентка думала, что москвич позовёт её на свидание, но тот сделал ход конём и ещё до встречи попросил её нюдсы. Уверенная в себе, Аня отправила фото, но даже представить не могла, к чему это приведёт.

Вместо комплиментов Илья начал закидывать девушку угрозами и потребовал 20 тысяч рублей. У студентки таких денег не было, и он предложил ей "отработать" сумму телом. Парень вынудил несовершеннолетнюю переспать с тремя взрослыми мужчинами, а деньги забрал себе. Сами клиенты, кстати, не знали, что девушке нет 18 лет. Тут "пара" должна была разойтись, но ненасытному аферисту оказалось мало.

Он заявил, что теперь Аня должна ему 300 тысяч рублей и ей придётся продолжать заниматься проституцией на постоянной основе. Согласиться на такое студентка уже не смогла и рассказала обо всём родителям, которые тут же сообщили в полицию. Теперь горе-сутенёра ищут правоохранители. Возбуждено уголовное дело за вовлечение несовершеннолетней в занятие проституцией и вымогательство.