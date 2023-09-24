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24 сентября, 17:16

Женатый пенсионер лишился 1,5 млн за один поход к проституткам в Москве

Пенсионер из Реутова отдал шантажисту 1,5 млн за молчание о визите к проститутке

Подмосковный пенсионер перевёл шантажистам 1,5 миллиона рублей, чтобы те не рассказали его жене о посещении им столичного борделя. О случившемся пишет SHOT.

63-летний житель Реутова отправился в заведение в московском районе Люблино за интимными услугами. Через какое-то время ему позвонили сотрудники притона и пригрозили рассказать о его похождениях супруге и детям. За молчание потребовали 1,5 миллиона рублей. Испугавшись, пенсионер перевёл деньги, но позже отправился в полицию. Сейчас проводится проверка.

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Getty Images

Татьяна Миссуми
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