Женатый пенсионер лишился 1,5 млн за один поход к проституткам в Москве
Пенсионер из Реутова отдал шантажисту 1,5 млн за молчание о визите к проститутке
Подмосковный пенсионер перевёл шантажистам 1,5 миллиона рублей, чтобы те не рассказали его жене о посещении им столичного борделя. О случившемся пишет SHOT.
63-летний житель Реутова отправился в заведение в московском районе Люблино за интимными услугами. Через какое-то время ему позвонили сотрудники притона и пригрозили рассказать о его похождениях супруге и детям. За молчание потребовали 1,5 миллиона рублей. Испугавшись, пенсионер перевёл деньги, но позже отправился в полицию. Сейчас проводится проверка.
Ранее сотрудницу мэрии Балашихи развели почти на полмиллиона рублей, представившись главой города. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Виновным грозит до шести лет колонии.
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