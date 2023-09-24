Женатый пенсионер лишился 1,5 млн за один поход к проституткам в Москве

Подмосковный пенсионер перевёл шантажистам 1,5 миллиона рублей, чтобы те не рассказали его жене о посещении им столичного борделя. О случившемся пишет SHOT .

63-летний житель Реутова отправился в заведение в московском районе Люблино за интимными услугами. Через какое-то время ему позвонили сотрудники притона и пригрозили рассказать о его похождениях супруге и детям. За молчание потребовали 1,5 миллиона рублей. Испугавшись, пенсионер перевёл деньги, но позже отправился в полицию. Сейчас проводится проверка.