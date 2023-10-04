Москвич захотел развлечься с проституткой в сауне и потерял полмиллиона рублей

В Москве две проститутки "заработали" за три часа 458 тысяч рублей. Они подглядели пароль от банковского приложения своего пьяного клиента и перевели деньги. По крайней мере, так утверждает сам клиент.

Как сообщает SHOT, двое 40-летних мужчин — Виктор и Роман — отдыхали в сауне в районе Отрадное. Спустя семь часов парилки они решили вызвать ночных бабочек. Виктор перевёл им 18 тысяч рублей за услуги, и мужчины повели девушек в комнаты. Это последнее, что они помнят.

Утром же Виктор обнаружил, что на карте не хватает 440 тысяч рублей. При этом мужчины не смогли вспомнить лиц гостий и даже их имён. Они предполагают, что проституток зовут Мария и Ольга, так как именно на эти имена ушли несколько переводов из приложения. При этом они исключают версию, что заплатили девушкам почти полмиллиона рублей за сексуальные утехи.

Спустя пять дней мучительных попыток вспомнить детали рокового вечера Виктор и Роман обратились в полицию, где рассказали свою историю.