В Петербурге трое полицейских придумали схему развода девушек на сексе с красавчиками

В Санкт-Петербурге сотрудники МВД придумали жёсткую схему обмана девушек. Как сообщает SHOT, подкаченные красавчики знакомились с жертвами в приложениях, а после секса оставляли им на тумбочке деньги. В этот момент "внезапно" появлялся полицейский, который требовал взятку за непривлечение по статье "Занятие проституцией".

По данным телеграм-канала, задержаны двое оперуполномоченных и начальник отдела по борьбе с преступлениями против личности отдела МВД России по Красногвардейскому району Теймур Г. — втроём они и придумали сценарий с облавой на "проституток". Роль полицейского, который внезапно появлялся в квартире "ночной бабочки", играл оперативник Павел Ч. (на фото). Он отвозил девушек в отдел, где его коллега вымогал деньги.

В полицию обратилась одна из пострадавших, которую вынудили отдать 50 тысяч рублей, а иначе угрожали ежедневно привлекать её к ответственности за проституцию. Кроме того, девушке предложили "общее покровительство" при занятии проституцией, если она захочет этим заниматься. Только за это от неё требовали платить уже по 100 тысяч рублей ежемесячно. В чатах, где девушки обсуждают неудачные свидания, пишут минимум о пяти жертвах, которых брали "с поличным" и пытались развести. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела за вымогательство взятки и посредничество во взяточничестве. Красавчики, которые спали с жертвами, находятся под подпиской о невыезде.