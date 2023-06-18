В Москве четверо клиентов проститутки ограбили её с автоматами

В Дмитровском районе Москвы четверо вооружённых автоматами и пистолетами мужчин обокрали проститутку на 20 тысяч рублей, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, клиенты узнали адрес 27-летней ночной бабочки под предлогом группового заказа. Когда девушка открыла дверь, в квартиру ворвались четверо мужчин с пистолетами и автоматами, которые ударили её по лицу и вытащили 20 тысяч рублей из сумочки, после чего убежали.

По горячим следам полицейским удалось поймать одного из злоумышленников. У 41-летнего задержанного изъяли пистолет Grand Power, автомат СХ-АК-103, три магазина и 59 патронов. Сейчас правоохранители разыскивают его сообщников. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору".