"Держись, сынок": Под Калугой ребёнок упал в канализационный люк у школы

В Калужской области школьник провалился в канализационный люк у школы. Как сообщает SHOT, в ожидании спасателей мальчику пришлось просидеть на глубине около двух метров практически целый час.

Под Калугой спасли ребёнка, провалившегося в канализационный люк у школы. Видео © Telegram / SHOT

Инцидент произошёл в среду, 31 января, возле школы № 5 в Балабанове. По данным телеграм-канала, канализационный люк был занесён снегом и младшеклассник попросту не увидел его. На крики о помощи отозвались другие дети, которые сообщили о произошедшем учителю физкультуры, а тот вызвал спасателей. Родители школьника также присутствовали на месте ЧП. В частности, отец ребёнка назвал произошедшее беспределом.

"А если бы он в "тихую деревню" отошёл бы, кто бы за это спрос имел? <...> Держись, сынок", — кричали родители, наблюдая за спасением сына.

В итоге мальчика вытащили с помощью троса, у него зафиксировали небольшие ушибы. Ещё до инцидента родители жаловались во все инстанции на другие плохо закрытые люки возле школы, но проблему никто не решал. По факту ЧП прокуратура уже проводит проверку.