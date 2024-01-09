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9 января, 09:37

Женщина утонула во время прогулки по пруду в Москве

Женщина утонула в Большом Садовом пруду в Коптеве в Москве. По данным SHOT, она гуляла по льду водоёма и провалилась.

Очевидцы вызвали спасателей, но было слишком поздно. На поверхность женщину достали уже без признаков жизни. Сейчас устанавливается личность погибшей.

Два человека утонули на рыбалке на Сахалине, провалившись под лёд
Два человека утонули на рыбалке на Сахалине, провалившись под лёд

А в конце прошлого года в Красноярском крае двое мужчин провалились под лёд на снегоходах и утонули. 22 декабря шестеро жителей Ачинского района отправились на рыбалку. Вечером трое мужчин решили проверить снасти — и в этот момент один снегоход провалился в полынью.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
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