Женщина утонула во время прогулки по пруду в Москве

Женщина утонула в Большом Садовом пруду в Коптеве в Москве. По данным SHOT, она гуляла по льду водоёма и провалилась.

Очевидцы вызвали спасателей, но было слишком поздно. На поверхность женщину достали уже без признаков жизни. Сейчас устанавливается личность погибшей.