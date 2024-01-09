Женщина утонула во время прогулки по пруду в Москве
Женщина утонула в Большом Садовом пруду в Коптеве в Москве. По данным SHOT, она гуляла по льду водоёма и провалилась.
Очевидцы вызвали спасателей, но было слишком поздно. На поверхность женщину достали уже без признаков жизни. Сейчас устанавливается личность погибшей.
А в конце прошлого года в Красноярском крае двое мужчин провалились под лёд на снегоходах и утонули. 22 декабря шестеро жителей Ачинского района отправились на рыбалку. Вечером трое мужчин решили проверить снасти — и в этот момент один снегоход провалился в полынью.
Обложка ©
Shutterstock