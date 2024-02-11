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11 февраля, 10:59

Туристы из недружественных стран удивили неожиданным разворотом к России

В МИД РФ отметили устойчивый рост интереса иностранцев к посещению России

Запросы на получение виз говорят об устойчивом росте интереса иностранцев к посещению России. Речь идёт в том числе о туристах из недружественных стран, рассказал глава консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

"В 2023 году российскими дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями за рубежом были выданы 840 тыс. традиционных бумажных виз, что существенно больше, чем в 2022 году (510 тыс. виз)", сообщил дипломат ТАСС.

Согласно статистке, только в первые пять месяцев после запуска проекта единой электронной визы в августе 2023 года было оформлено 170 тысяч таких цифровых документов. В общей сложности выдано чуть более одного миллиона виз (и бумажного, и цифрового формата), из них 221 тысяча приходится на граждан недружественных для Российской Федерации стран.

"Таким образом, прослеживается тенденция не только к сохранению, но и к наращиванию заинтересованности иностранцев в посещении России", — констатировал Климов.

Россиянам стала доступна ещё одна страна, отменившая визы для въезда
Россиянам стала доступна ещё одна страна, отменившая визы для въезда

Ранее генконсул РФ на Пхукете сообщил о том, что в тайской провинции сейчас проживает около десяти тысяч российских граждан, у которых оформлены долгосрочные туристические визы. За последний год их количество увеличилось в два раза. При этом только за 2023 год Пхукет посетило более 820 тысяч россиян-туристов.

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ТАСС / Владимир Гердо

Юрий Лысенко
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