Туристы из недружественных стран удивили неожиданным разворотом к России
В МИД РФ отметили устойчивый рост интереса иностранцев к посещению России
Запросы на получение виз говорят об устойчивом росте интереса иностранцев к посещению России. Речь идёт в том числе о туристах из недружественных стран, рассказал глава консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.
"В 2023 году российскими дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями за рубежом были выданы 840 тыс. традиционных бумажных виз, что существенно больше, чем в 2022 году (510 тыс. виз)", — сообщил дипломат ТАСС.
Согласно статистке, только в первые пять месяцев после запуска проекта единой электронной визы в августе 2023 года было оформлено 170 тысяч таких цифровых документов. В общей сложности выдано чуть более одного миллиона виз (и бумажного, и цифрового формата), из них 221 тысяча приходится на граждан недружественных для Российской Федерации стран.
"Таким образом, прослеживается тенденция не только к сохранению, но и к наращиванию заинтересованности иностранцев в посещении России", — констатировал Климов.
Ранее генконсул РФ на Пхукете сообщил о том, что в тайской провинции сейчас проживает около десяти тысяч российских граждан, у которых оформлены долгосрочные туристические визы. За последний год их количество увеличилось в два раза. При этом только за 2023 год Пхукет посетило более 820 тысяч россиян-туристов.
ТАСС / Владимир Гердо