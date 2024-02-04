Число живущих на Пхукете на долгосрочной основе россиян за год выросло вдвое

На курортном острове Пхукет в Таиланде по долгосрочным визам живёт порядка десяти тысяч россиян, их количество за последний год возросло вдвое. Об этом рассказал генеральный консул РФ в провинции Владимир Соснов.

"На данный момент на Пхукете проживает более 9,8 тысячи россиян по долгосрочным визам. В основном это бизнес-визы, учебные, семейные, а также пенсионные визы. Увеличение числа туристов, совершающих длительные поездки, началось после пандемии. За последний год, с 1 января 2023 года по 1 января 2024 года, мы отмечаем двукратный рост", — сообщил дипломат в беседе с ТАСС. Он отметил, что на 1 января 2023 года на Пхукете насчитывалось около 4,5 тысячи проживающих на долгосрочной основе российских граждан.

Соснов подчеркнул, что за прошлый год на Пхукете побывало свыше 820 тысяч туристов из России, прилетевших прямыми рейсами. Продолжительность отдыха таких россиян в среднем составляет от одной до двух недель. При этом повышение срока безвизового пребывания стало неоспоримым преимуществом для тех, кто остаётся на курорте на зиму. Впрочем, по словам генконсула, тайская иммиграционная служба с настороженностью следит за теми, кто часто выезжает из страны на небольшой промежуток времени, чтобы снова вернуться в Таиланд по безвизу.

Таких людей могут заподозрить в нелегальной работе, поскольку, находясь в стране дольше года, человек уже не может считаться туристом. Собеседник агентства призвал россиян соблюдать тайское трудовое законодательство, ведь местные правоохранители часто проводят рейды и задерживают людей, которые ведут трудовую деятельность, не имея соответствующего разрешения.