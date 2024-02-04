Число живущих на Пхукете на долгосрочной основе россиян за год выросло вдвое
Генконсул РФ: На Пхукете по долгосрочным визам живёт около 10 тысяч россиян
На курортном острове Пхукет в Таиланде по долгосрочным визам живёт порядка десяти тысяч россиян, их количество за последний год возросло вдвое. Об этом рассказал генеральный консул РФ в провинции Владимир Соснов.
"На данный момент на Пхукете проживает более 9,8 тысячи россиян по долгосрочным визам. В основном это бизнес-визы, учебные, семейные, а также пенсионные визы. Увеличение числа туристов, совершающих длительные поездки, началось после пандемии. За последний год, с 1 января 2023 года по 1 января 2024 года, мы отмечаем двукратный рост", — сообщил дипломат в беседе с ТАСС. Он отметил, что на 1 января 2023 года на Пхукете насчитывалось около 4,5 тысячи проживающих на долгосрочной основе российских граждан.
Соснов подчеркнул, что за прошлый год на Пхукете побывало свыше 820 тысяч туристов из России, прилетевших прямыми рейсами. Продолжительность отдыха таких россиян в среднем составляет от одной до двух недель. При этом повышение срока безвизового пребывания стало неоспоримым преимуществом для тех, кто остаётся на курорте на зиму. Впрочем, по словам генконсула, тайская иммиграционная служба с настороженностью следит за теми, кто часто выезжает из страны на небольшой промежуток времени, чтобы снова вернуться в Таиланд по безвизу.
Таких людей могут заподозрить в нелегальной работе, поскольку, находясь в стране дольше года, человек уже не может считаться туристом. Собеседник агентства призвал россиян соблюдать тайское трудовое законодательство, ведь местные правоохранители часто проводят рейды и задерживают людей, которые ведут трудовую деятельность, не имея соответствующего разрешения.
Слова генерального консула России имеют под собой самые что ни на есть практические основания. К примеру, 1 февраля стало известно о том, что команда музыкального исполнителя Алишера Моргенштерна* начала в спешке оформлять все необходимые документы перед концертом рэпера в Таиланде, чтобы не разделить участь музыкантов "Би-2". Их недавно оштрафовали на 95 долларов за проведение концертов в стране с обычной туристической визой. Семерых участников группы задержали на Пхукете после выступления 24 января, момент попал на видео. Артистам грозила депортация, но в дело вмешался МИД Израиля. В итоге всех артистов отправили в еврейское государство.
* Включён в реестр физлиц-иноагентов.
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