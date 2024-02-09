Россиянам стала доступна ещё одна страна, отменившая визы для въезда

Республика Малави объявила об отмене визовых требований для граждан из 79 государств, включая Россию. Как сообщает Nyasa Times, такое решение было принято с целью стимулировать туристическую отрасль в стране.

В число стран, гражданам которых больше не понадобятся визы для въезда в это африканское государство, также входят Китай, США, Германия, Франция, Великобритания, Израиль, Канада и другие. При этом срок пребывания туристов без виз в Малави пока не уточняется. До недавнего времени граждане РФ могли приехать туда, оформив e-Visa с однократным въездом на 30 дней за 50 долларов.

Малави расположена в юго-восточной части африканского континента. Она не имеет выхода к морю — с трёх сторон республику окружают Танзания, Замбия и Мозамбик. По данным последней переписи, в стране проживает чуть более 18 миллионов человек. Экономика Малави завязана на сельском хозяйстве. Ниже уровня бедности там живут более 50% населения. ВВП составляет 253 доллара на душу населения. Столица страны — город Лилонгве.