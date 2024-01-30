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30 января, 12:20

Россиянам рассказали, в какую из стран Европы быстрее всего дают визу

РСТ: Процедура оформления шенгенской визы для россиян значительно упростилась

Процесс оформления "шенгена" для россиян стал значительно проще. Сейчас намного легче записаться на приём в европейские консульства, а некоторые страны выдают многократные визы с большой охотой. Об этом рассказали в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

"Быстрее всего можно получить визу в Швейцарию, она оформляется в среднем за две недели. При подаче документов надо иметь в виду, что швейцарцы требуют подтверждение оплаты из отеля", отметили в пресс-службе, добавив, что больше времени уйдёт на оформление визы в консульстве Хорватии, это может занять до двух месяцев.

Также в союзе сообщили о том, что в Москве и Подмосковье есть возможность записаться на ближайшие даты для прохождения визовой процедуры Италии. Однако в других регионах с этим ситуация сложнее — всё время расписано на месяц вперёд, а сами документы будут рассматриваться от 30 до 45 дней.

"Часть туроператоров говорят, что итальянские визы выдают на три-шесть месяцев. Другие уверяют, что визы чаще всего ставят на сроки поездки, но выдают и годовые — в зависимости от истории предыдущих поездок заявителя. В любом случае многие относят Италию к числу самых лояльных в отношении выдачи виз россиянам", — объяснили в РСТ.

А испанскому консульству в конце прошлого года удалось решить проблемы с записью, которые возникли из-за ботов и не позволяли выбрать слоты на удобное время. Сейчас можно подать документы в порядке живой очереди, а решение будет принято за четыре-шесть недель.

При этом долгосрочные туристические визы сейчас выдаёт только Франция, оформление возможно на полгода и год. В консульстве Греции документы строго подбиваются под даты тура, зато заявление принимают без проблем. Минимальный срок оформления — от двух с половиной недель. В Германии запись происходит достаточно медленно, а визы выдают в основном однократные. При этом в консульстве Португалии оформляют краткосрочное разрешение, как правило, на даты поездки.

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Ранее Лайф сообщал о том, что Правительство России предлагает расширить список стран, гражданам которых доступно оформление единой электронной визы. Об этом говорится в одном из пунктов плана мероприятий концепции государственной миграционной политики на 2024–2025 годы.

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Юрий Лысенко
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