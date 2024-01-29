США сорвали участие спецпредставителя президента РФ на сессии ООН

США не выдали визу главе делегации РФ для участия в заключительной сессии спецкомитета ООН по разработке конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях Артуру Люкманову. Об этом сообщил на заседании комитета главный советник департамента международной информационной безопасности (ДМИБ) МИД РФ Андрей Акульчев.

"Хотел бы зачитать выступление главы российской делегации на сессии спецкомитета ООН, а также спецпредставителя президента РФ по вопросам международного сотрудничества по информационной безопасности Артура Люкманова. Хочу напомнить, что нашему главе делегации было отказано во въезде в США для участия в заключительной сессии. Поэтому я зачитаю его выступление", — обратился к собравшимся Акульчев.

Спецкомитет учредили по инициативе Москвы с целью создать под эгидой ООН международно-правовой инструмент по борьбе с информационной преступностью.