МИД: Двум делегатам РФ не дали визы США для участия во встрече "ядерной пятёрки"

Двум российским представителям не выдали визы для участия во встрече в формате "ядерной пятёрки" в Нью-Йорке. О произошедшем на заседании первого комитета Генассамблеи ООН рассказал замглавы делегации РФ Константин Воронцов.

"Что касается мероприятий "ядерной пятёрки", то я подтверждаю, что не выданы визы двум представителям, которые должны принять участие в этом мероприятии. И мы рассматриваем это как попытку подорвать российское председательство в данном международном формате", — уточнил Воронцов.

Под "ядерной пятёркой" подразумевается неформальное объединение государств, у которых есть ядерное оружие: России, Китая, Великобритании, США и Франции.