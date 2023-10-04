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4 октября, 19:06

МИД: Двум делегатам РФ не дали визы США для участия во встрече "ядерной пятёрки"

Двум российским представителям не выдали визы для участия во встрече в формате "ядерной пятёрки" в Нью-Йорке. О произошедшем на заседании первого комитета Генассамблеи ООН рассказал замглавы делегации РФ Константин Воронцов.

"Что касается мероприятий "ядерной пятёрки", то я подтверждаю, что не выданы визы двум представителям, которые должны принять участие в этом мероприятии. И мы рассматриваем это как попытку подорвать российское председательство в данном международном формате", — уточнил Воронцов.

Под "ядерной пятёркой" подразумевается неформальное объединение государств, у которых есть ядерное оружие: России, Китая, Великобритании, США и Франции.

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Остальные представители, которые будут участвовать во встрече "ядерной пятёрки", получили визы США с большой задержкой, сообщил ранее замглавы МИД Сергей Рябков. Из-за этого пока нет точного места и даты консультации экспертов пяти ядерных государств.

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Unsplash

Анатолий Симоненко
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