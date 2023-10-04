Российская делегация с задержкой получила визы США для переговоров "ядерной пятёрки"

Российские представители, которые будут участвовать во встрече "ядерной пятёрки" на полях заседания Первого комитета Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций (ГА ООН) получили визы США. Об этом сообщил заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Рябков.

Он добавил, что из-за задержки с выдачей документов пока нет точного места и даты консультации экспертов пяти ядерных государств — России, Британии, Китая, США и Франции.

"Сегодня выдали. Но решение о том, когда и где будет проведена встреча, пока не принято", — отметил Рябков в беседе с РИА "Новости".

Ранее сегодня "Лента.ру" со ссылкой на Рябкова сообщала, что по состоянию на вчерашний вечер визы не были выданы.

"Мы планировали новые переговоры на полях проходящей сейчас в Нью-Йорке первой сессии ГА ООН. Но по состоянию на вчерашний вечер нашим представителям, которые должны были проводить и координировать мероприятие, визы ещё выданы не были", — сказал дипломат.