Захарова заявила о заинтересованности Европы в "ядерной Украине"
Захарова не исключила, что Евросоюзу понадобится "ядерная Украина"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что Евросоюзу понадобится "ядерная Украина". Признаком этого, в том числе, является отсутствие реакции со стороны ЕС на заявления Киева о желании получить ядерный статус.
По словам Захаровой, трудно представить Украину с ядерным оружием. В эфире радио Sputnik дипломат выразила мнение, что в этой стране "люди не могут управлять друг другом" и контролировать базовые вещи.
"С учётом того, что такие люди, как [глава МИД ФРГ] Анналена Бербок находятся у власти в странах Евросоюза, я не исключаю, что в этом театре абсурда им понадобится ещё и ядерная Украина. Они же об этом говорили. Или они, по крайней мере, не одёргивали Зеленского, когда на Мюнхенской конференции он такую глупость заявил", — отметила Захарова.
Ранее Лайф писал о том, что официальный представитель МИД России Мария Захарова оказалась озадачена заявлением министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что Евросоюз скоро будет простираться "от Лиссабона до Луганска". По её словам, говоря о расширении ЕС, Бербок забыла развернуться на 360 градусов.
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