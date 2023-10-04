Захарова заявила о заинтересованности Европы в "ядерной Украине"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что Евросоюзу понадобится "ядерная Украина". Признаком этого, в том числе, является отсутствие реакции со стороны ЕС на заявления Киева о желании получить ядерный статус.

По словам Захаровой, трудно представить Украину с ядерным оружием. В эфире радио Sputnik дипломат выразила мнение, что в этой стране "люди не могут управлять друг другом" и контролировать базовые вещи.

"С учётом того, что такие люди, как [глава МИД ФРГ] Анналена Бербок находятся у власти в странах Евросоюза, я не исключаю, что в этом театре абсурда им понадобится ещё и ядерная Украина. Они же об этом говорили. Или они, по крайней мере, не одёргивали Зеленского, когда на Мюнхенской конференции он такую глупость заявил", — отметила Захарова.