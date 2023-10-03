Песков: Россия не выходила из режима отказа от ядерных испытаний
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Россия не выходила из режима отказа от ядерных испытаний.
"Мы всё-таки не выходили из режима отказа от ядерных испытаний. Этого не было до сих пор, поэтому я не думаю, что сейчас пока возможны такие дискуссии, с официальной точки зрения", — отметил представитель Кремля.
Последние такие испытания состоялись 24 октября 1990 года: заряд мощностью 70 килотонн был взорван на Новой Земле. После этого СССР, а затем и Россия придерживались моратория на ядерные испытания. Недавно замглавы МИД РФ Сергей Вершинин напомнил, что РФ остаётся приверженной этому мораторию и останется на этой позиции, если другие страны тоже будут его соблюдать.
LIFE / Павел Баранов