Песков: Россия не выходила из режима отказа от ядерных испытаний

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Россия не выходила из режима отказа от ядерных испытаний.

"Мы всё-таки не выходили из режима отказа от ядерных испытаний. Этого не было до сих пор, поэтому я не думаю, что сейчас пока возможны такие дискуссии, с официальной точки зрения", — отметил представитель Кремля.