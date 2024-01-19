В России хотят увеличить список стран для въезда по электронной визе

Правительство России предлагает расширить список стран, гражданам которых доступно оформление единой электронной визы. Об этом говорится в одном из пунктов плана мероприятий концепции государственной миграционной политики на 2024–2025 годы. Ответственными исполнителями в документе указаны МИД, МВД, Минэкономразвития и ФСБ, сообщает РИА "Новости".

Напомним, что электронную визу для иностранцев в России ввели с 1 августа 2023 года. Для её получения необходимо подать заявление в цифровой форме, воспользовавшись специализированным сайтом МИД России. Документ даёт право пребывать иностранцу в течение 16 суток на территории России с гостевым или деловым визитом, в качестве туриста, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных мероприятиях и осуществления соответствующих связей и контактов.