"Стопроцентный фейк": Россиянам посоветовали не ждать снижения стоимости на отдых в Турции
Эксперт Мкртчян: В 2024 году путёвки в Турцию для россиян не подешевеют
Сведения о том, что турецкие гостиницы снизили стоимость в этом году на 20%, не соответствуют реальности, рассказал в эфире радио "Комсомольская правда" вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян. По его словам, россияне увидят как минимум те же цены, что и год назад, если не выше.
"Это стопроцентный фейк. На самом деле что сделали турецкие отельеры — они в кавычках снизили цены от тех высоких цен, которые в конце 2022 года по 2023-й объявляли", — сообщил Мкртчян.
По его словам, за последние годы турпоток россиян в Турцию снизился. В прошлом году, например, приехало приблизительно на миллион человек меньше. В этом году подобная картина может сохраниться.
Ранее сообщалось, что отдых в Турции в текущем году подешевеет в несколько раз. Причина такой щедрости местных отельеров заключается в желании вернуть российских туристов.
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