"Стопроцентный фейк": Россиянам посоветовали не ждать снижения стоимости на отдых в Турции

Сведения о том, что турецкие гостиницы снизили стоимость в этом году на 20%, не соответствуют реальности, рассказал в эфире радио "Комсомольская правда" вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян. По его словам, россияне увидят как минимум те же цены, что и год назад, если не выше.

"Это стопроцентный фейк. На самом деле что сделали турецкие отельеры — они в кавычках снизили цены от тех высоких цен, которые в конце 2022 года по 2023-й объявляли", — сообщил Мкртчян.

По его словам, за последние годы турпоток россиян в Турцию снизился. В прошлом году, например, приехало приблизительно на миллион человек меньше. В этом году подобная картина может сохраниться.