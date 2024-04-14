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13 апреля, 23:57

В Израиле подтвердили запуск ракет из Ирана

ЦАХАЛ зафиксировал запуск ракет из Ирана в направлении израильской территории

В Армии обороны Израиля сообщили о том, что военнослужащие ЦАХАЛ зафиксировали запуск ракет с территории Ирана в сторону еврейского государства, что подтверждает ранее сделанные публикации в некоторых СМИ. С таким заявлением выступил представитель израильских вооружённых сил Даниэль Хагари.

Иран запускает баллистические ракеты по Израилю. Видео © Х / Sina Toossi

"Некоторое время назад Иран запустил ракеты со своей территории в направлении территории Государства Израиль. Пожалуйста, будьте начеку и следуйте указаниям тылового командования", — заявил представитель ЦАХАЛ.

Помимо того, он выразил уверенность в том, что израильские силы противовоздушной обороны перехватывают угрозы там, где это необходимо. Также, по его словам, в это время в воздухе находятся самолёты ВВС еврейского государства.

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Об атаке Ирана по объектам в Израиле стало известно 13 апреля. По информации СМИ, Тегеран выпустил сотни ударных дронов в сторону еврейского государства. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в этой связи заявил о готовности к нападению со стороны Ирана. Корпус стражей революции Ирана (КСИР) в свою очередь сообщил, что пуск дронов и ракет — это часть операции "Честное обещание" по "наказанию" Израиля. Напомним, 1 апреля Израилем был нанесён авиаудар по иранской дипмиссии в Дамаске. Во время атаки погибли семь офицеров, в том числе два генерала.

Обложка ©

Х / Sina Toossi

Алексей Соловьёв
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