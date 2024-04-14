В Израиле подтвердили запуск ракет из Ирана

В Армии обороны Израиля сообщили о том, что военнослужащие ЦАХАЛ зафиксировали запуск ракет с территории Ирана в сторону еврейского государства, что подтверждает ранее сделанные публикации в некоторых СМИ. С таким заявлением выступил представитель израильских вооружённых сил Даниэль Хагари.

Иран запускает баллистические ракеты по Израилю. Видео © Х / Sina Toossi

"Некоторое время назад Иран запустил ракеты со своей территории в направлении территории Государства Израиль. Пожалуйста, будьте начеку и следуйте указаниям тылового командования", — заявил представитель ЦАХАЛ.