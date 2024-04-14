СМИ сообщают, что Иран запустил ракеты и сотни ударных дронов по Израилю
Axios: Иран запустил сотни ударных беспилотников по Израилю
Количество иранских беспилотников, выпущенных по территории Израиля, исчисляется сотнями. Об этом со ссылкой на высокопоставленного чиновника сообщает портал Axios.
"Высокопоставленный израильский чиновник заявил, что иранская атака включает в себя "сотни ударных дронов", — передаёт портал.
Тем временем израильская государственная радиостанция Kan заявила, что иранские БПЛА могут достичь территории Израиля в промежуток между 02:30 и 05:00 утра воскресенья, 14 апреля. Также сообщается, что Иран, кроме беспилотников, мог выпустить по территории еврейского государства и ракеты.
Как писал Life.ru, обострение отношений между Тель-Авивом и Тегераном произошло после авиаудара Израиля по иранской дипмиссии в Дамаске 1 апреля текущего года. Во время атаки погибли семь офицеров, в том числе два генерала. Среди них был командующий подразделением иранского КСИР Мохаммад Реза Захеди. Президент Исламской республики Эбрахим Раиси после этого заявил, что израильский удар не останется без ответа. Так, 13 апреля стало известно, что Иран захватил связанное с Израилем судно, следовавшее под флагом Португалии из ОАЭ в Индию. Также издание Jerusalem Post сообщило о запуске Ираном сотнях беспилотников в сторону Израиля.
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