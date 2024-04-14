СМИ сообщают, что Иран запустил ракеты и сотни ударных дронов по Израилю

Количество иранских беспилотников, выпущенных по территории Израиля, исчисляется сотнями. Об этом со ссылкой на высокопоставленного чиновника сообщает портал Axios.

Тем временем израильская государственная радиостанция Kan заявила, что иранские БПЛА могут достичь территории Израиля в промежуток между 02:30 и 05:00 утра воскресенья, 14 апреля. Также сообщается, что Иран, кроме беспилотников, мог выпустить по территории еврейского государства и ракеты.