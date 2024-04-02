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2 апреля, 10:11

Раиси пообещал ответ на удар Израиля по Генконсульству Ирана в Дамаске

Эбрахим Раиси. Обложка © ТАСС / picture-alliance / dpa

Эбрахим Раиси. Обложка © ТАСС / picture-alliance / dpa

Израильский удар по Генеральному консульству Ирана в Дамаске не останется без ответа. Об этом заявил президент Исламской республики Эбрахим Раиси.

"Это трусливое преступление не останется без ответа", — цитирует главу государства Tansim.

По словам Раиси, Тель-Авив должен осознать, что не достигнет своих целей подобными бесчеловечными действиями и "день ото дня" фронт его противников укрепляется.

Иран пообещал жёсткий ответ Израилю на удар по консульству в Сирии
Иран пообещал жёсткий ответ Израилю на удар по консульству в Сирии

Напомним, 1 апреля Израиль нанёс удар по Генеральному консульству Ирана в Дамаске — столице Сирии. Здание оказалось полностью разрушено, а среди жертв, пишут арабские СМИ, — командующий спецназом "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Сирии и Ливане бригадный генерал Мохаммад Реза Захеди. Всего же, как утверждается, погибло 11 человек, в том числе семь офицеров КСИР. Россия осудила атаку и запросила заседание Совета Безопасности ООН.

Матвей Константинов
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