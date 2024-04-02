Россия осудила атаку Израиля на консульство Ирана в Сирии

В Министерстве иностранных дел РФ прокомментировали произошедший накануне, 1 апреля, удар Военно-воздушных сил Израиля по зданию дипломатической миссии Ирана в Дамаске. Как передаёт российское внешнеполитическое ведомство в телеграм-канале, Москва решительно осуждает это нападение.

Российские дипломаты обратили своё внимание на то, что этот израильский авиаудар был нанесён по строению, расположенному в густонаселённом районе Дамаска. Это, как утверждается в послании МИД РФ, создаёт высокую угрозу для простых граждан, поэтому дипломаты призвали Тель-Авив прекратить подобные действия, которые были названы ими "абсолютно недопустимыми".