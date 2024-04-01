Иран пообещал жёсткий ответ Израилю на удар по консульству в Сирии

Израиль атаковал консульство Ирана в Дамаске шестью ракетами с использованием истребителей F-35. Об этом сообщил посол исламской республики в Сирии Хосейн Акбари.

Последствия атаки Израиля на консульство Ирана в Дамаске. Видео © X (Twitter) / Maz / DD Geopolitics

"Здание было атаковано F-35, выпустившими шесть ракет. Я был на своём рабочем месте в посольстве. Действия Израиля повлекут за собой решительный ответ", — приводит его слова Tasnim.

По данным агентства, одной из жертв атаки стал генерал Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Утверждается, что он был заместителем бригадного генерала КСИР Мохаммада Резы Захеди, который также числится погибшим. Всего в результате атаки погибло от пяти до семи человек. По словам Акбари, Израиль впервые в истории атаковал здание дипмиссии Ирана, это является очевидным нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.