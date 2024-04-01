При ударе Израиля по Сирии погиб генерал КСИР
Reuters: В результате удара Израиля по Дамаску убит генерал КСИР Захеди
Мохаммад Реза Захеди в 2017 году. Обложка © Fars News Agency
При ракетном ударе Израиля по сирийскому Дамаску погиб командующий подразделением иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Реза Захеди. Об этом сообщает Reuters.
Известно также, что Захеди был включён в так называемый чёрный список Организации Объединённых Наций вместе с 15 другими чиновниками и военными Ирана, которых ООН подозревает в участии в ядерной программе. Захеди было 79 лет, ранее он командовал сухопутными силами КСИР.
Как отметил посол Исламской Республики в Сирии Хосейн Акбари, жертвами атаки в общей сложности стали от пяти до семи человек. По данным Tasnim, в результате удара ранены 12.
Как сообщал Life.ru, 1 апреля Израиль атаковал иранскую дипмиссию в Дамаске. Посол Ирана Хоссейн Акбари и его семья при обстреле, предварительно, не пострадали.