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31 марта, 01:37

Артиллерия Израиля атаковала позиции сирийских войск

Al Mayadeen: Израиль нанёс авиаудар по провинции Дараа на юге Сирии

Израильская авиация нанесла удар по сирийской провинции Дараа в ночь на воскресенье, сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen. Бомбардировке подверглись позиции войск САР в районе пограничной реки Ярмук.

По предварительным данным, в результате налёта никто из военнослужащих не погиб. Нанесён лишь материальный ущерб. Телеканал уточнил, что атака ЦАХАЛ якобы стала ответом на инцидент с сирийским беспилотником, который был уничтожен вблизи израильской границы при попытке нарушить воздушное пространство еврейского государства.

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Между тем мощный взрыв несколькими часами ранее прогремел и в сирийском городе Аазаз, вблизи границы с Турцией. Злоумышленники подорвали заминированный автомобиль, отправив на тот свет не меньше десяти гражданских. При этом пострадали более 20 человек.

Обложка ©

Flickr / Israel Defense Forces

Илья Пушкарев
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