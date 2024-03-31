Артиллерия Израиля атаковала позиции сирийских войск
Al Mayadeen: Израиль нанёс авиаудар по провинции Дараа на юге Сирии
Израильская авиация нанесла удар по сирийской провинции Дараа в ночь на воскресенье, сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen. Бомбардировке подверглись позиции войск САР в районе пограничной реки Ярмук.
По предварительным данным, в результате налёта никто из военнослужащих не погиб. Нанесён лишь материальный ущерб. Телеканал уточнил, что атака ЦАХАЛ якобы стала ответом на инцидент с сирийским беспилотником, который был уничтожен вблизи израильской границы при попытке нарушить воздушное пространство еврейского государства.
Между тем мощный взрыв несколькими часами ранее прогремел и в сирийском городе Аазаз, вблизи границы с Турцией. Злоумышленники подорвали заминированный автомобиль, отправив на тот свет не меньше десяти гражданских. При этом пострадали более 20 человек.
Flickr / Israel Defense Forces