Артиллерия Израиля атаковала позиции сирийских войск

Израильская авиация нанесла удар по сирийской провинции Дараа в ночь на воскресенье, сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen. Бомбардировке подверглись позиции войск САР в районе пограничной реки Ярмук.

По предварительным данным, в результате налёта никто из военнослужащих не погиб. Нанесён лишь материальный ущерб. Телеканал уточнил, что атака ЦАХАЛ якобы стала ответом на инцидент с сирийским беспилотником, который был уничтожен вблизи израильской границы при попытке нарушить воздушное пространство еврейского государства.