В ЦПВС заявили о росте диверсионной активности боевиков в Сирии
Замглавы ЦПВС: В Сирии возросла диверсионная активность незаконных формирований
В Идлибской зоне деэскалации в Сирии выросла разведывательно-диверсионная активность незаконных вооружённых формирований. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов.
"29 марта при отражении атаки боевиков подразделениями Вооружённых сил Сирийской Арабской Республики в районе населённого пункта Урум-эс-Сугра провинции Алеппо уничтожено не менее четырёх террористов. 27 марта в ходе боестолкновения у населённого пункта Кафр-Небель в южной части провинции Идлиб ликвидировано не менее шести боевиков", — сообщил офицер.
Центр призвал командиров боеформирований принять меры к прекращению провокаций.
Ранее сообщалось, что истребитель Армии обороны Израиля перехватил "подозрительную воздушную цель", приближавшуюся со стороны Сирии. Пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что "инцидент исчерпан", проникновение в воздушное пространство Израиля допущено не было.
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