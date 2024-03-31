В ЦПВС заявили о росте диверсионной активности боевиков в Сирии

В Идлибской зоне деэскалации в Сирии выросла разведывательно-диверсионная активность незаконных вооружённых формирований. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов.

"29 марта при отражении атаки боевиков подразделениями Вооружённых сил Сирийской Арабской Республики в районе населённого пункта Урум-эс-Сугра провинции Алеппо уничтожено не менее четырёх террористов. 27 марта в ходе боестолкновения у населённого пункта Кафр-Небель в южной части провинции Идлиб ликвидировано не менее шести боевиков", — сообщил офицер.

Центр призвал командиров боеформирований принять меры к прекращению провокаций.