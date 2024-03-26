По штабам союзников Сирии в Дейр-Эз-Зоре нанесены авиаудары

По его данным, под ударом оказались район Аль-Салихия в городе Аль-Букамаль, а также жилые кварталы в Аль-Маядине и район Аль-Кусур в Дейр-эз-Зоре. Без жертв не обошлось: погибли несколько человек, также некоторые оказались ранены. Точное число пострадавших пока неизвестно. Не исключено, что удар могли нанести американские военные.