По штабам союзников Сирии в Дейр-Эз-Зоре нанесены авиаудары
В восточной сирийской провинции Дейр-эз-Зор неизвестная авиация атаковала штабы союзников арабской республики, есть жертвы и раненые, сообщает телеканал Al Mayadeen.
По его данным, под ударом оказались район Аль-Салихия в городе Аль-Букамаль, а также жилые кварталы в Аль-Маядине и район Аль-Кусур в Дейр-эз-Зоре. Без жертв не обошлось: погибли несколько человек, также некоторые оказались ранены. Точное число пострадавших пока неизвестно. Не исключено, что удар могли нанести американские военные.
Life.ru накануне писал, что Россия обвинила коалицию США в нарушении воздушного пространства Сирии. По словам заместителя руководителя Центра по примирению враждующих сторон Юрия Попова, для проникновения в небо суверенного государства коалиция задействовала разведывательно-ударный беспилотник Predator ("Хищник").
ТАСС / AP / Omar Albam