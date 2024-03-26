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26 марта, 03:45

По штабам союзников Сирии в Дейр-Эз-Зоре нанесены авиаудары

В восточной сирийской провинции Дейр-эз-Зор неизвестная авиация атаковала штабы союзников арабской республики, есть жертвы и раненые, сообщает телеканал Al Mayadeen.

По его данным, под ударом оказались район Аль-Салихия в городе Аль-Букамаль, а также жилые кварталы в Аль-Маядине и район Аль-Кусур в Дейр-эз-Зоре. Без жертв не обошлось: погибли несколько человек, также некоторые оказались ранены. Точное число пострадавших пока неизвестно. Не исключено, что удар могли нанести американские военные.

"Вопиющий акт агрессии": В МИД России осудили авиаудары США по Ираку и Сирии
"Вопиющий акт агрессии": В МИД России осудили авиаудары США по Ираку и Сирии

Life.ru накануне писал, что Россия обвинила коалицию США в нарушении воздушного пространства Сирии. По словам заместителя руководителя Центра по примирению враждующих сторон Юрия Попова, для проникновения в небо суверенного государства коалиция задействовала разведывательно-ударный беспилотник Predator ("Хищник").

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ТАСС / AP / Omar Albam

Лариса Сафронова
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