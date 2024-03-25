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24 марта, 23:01

Россия обвинила коалицию США в нарушении воздушного пространства Сирии

ЦПВС: Авиация проамериканской коалиции вновь нарушила воздушное пространство САР

Силы международной коалиции во главе с США за последние сутки семь раз нарушили протоколы деконфликтации, не согласовав с Россией полёты беспилотников над Сирией. Нарушение воздушного пространства республики зафиксировал Центр по примирению враждующих сторон.

По словам заместителя руководителя ЦПВС Юрия Попова, для проникновения в небо суверенного государства коалиция задействовала разведывательно-ударный беспилотник Predator ("Хищник").

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано нарушение многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C коалиции", — уточнил генерал-майор в ходе брифинга.

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В начале февраля Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН после американских ударов по Сирии и Ираку. В ночь на 3 февраля Белый дом атаковал иранские объекты в этих странах, поразив 85 целей. Тогда же Минобороны Сирии сообщило о гибели мирных жителей в результате действий американской армии. Число жертв увеличилось до 29. В США объяснили, что атака стала ответом на удар по американской военной базе на границе Иордании и Сирии, в результате которой погибло трое американских военных. В МИД РФ назвали действия США вопиющим актом агрессии.

Обложка ©

Flickr / U.S. Department of Defense Current Photos

Илья Пушкарев
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