ВС Польши подняли в небо истребители из-за "шальной российской ракеты"

В Оперативном командовании ВС Польши заявили о том, что воздушное пространство страны якобы было нарушено российской крылатой ракетой. Об этом говорится в публикации официального аккаунта ведомства в социальной сети X.

"24 марта этого года, в 04:23 утра, произошло нарушение воздушного пространства Польши одной из крылатых ракет, запущенных этой ночью дальней авиацией РФ. Целями нанесённых ударов были населённые пункты, расположенные на западе Украины", — утверждается в сообщении польского командования.

Польские военнослужащие утверждают, что объект, идентифицированный ими как российская ракета, пребывал в воздушном пространстве страны на протяжении 39 секунд, а после вылетел за его пределы. В командовании добавили, что нарушение границ Польши произошло около населённого пункта Осердув в Люблинском воеводстве. При этом, по их словам, на протяжении всего полёта объект наблюдался польскими радиолокационными системами.