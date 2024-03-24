ВС Польши подняли в небо истребители из-за "шальной российской ракеты"
ВС Польши: Российская крылатая ракета нарушила воздушное пространство республики
В Оперативном командовании ВС Польши заявили о том, что воздушное пространство страны якобы было нарушено российской крылатой ракетой. Об этом говорится в публикации официального аккаунта ведомства в социальной сети X.
"24 марта этого года, в 04:23 утра, произошло нарушение воздушного пространства Польши одной из крылатых ракет, запущенных этой ночью дальней авиацией РФ. Целями нанесённых ударов были населённые пункты, расположенные на западе Украины", — утверждается в сообщении польского командования.
Польские военнослужащие утверждают, что объект, идентифицированный ими как российская ракета, пребывал в воздушном пространстве страны на протяжении 39 секунд, а после вылетел за его пределы. В командовании добавили, что нарушение границ Польши произошло около населённого пункта Осердув в Люблинском воеводстве. При этом, по их словам, на протяжении всего полёта объект наблюдался польскими радиолокационными системами.
Впрочем, в публикации не содержится никаких сведений, которые могли бы подтвердить заявления польского Оперативного командования, не потрудившегося предоставить данные объективного контроля. Пресс-секретарь ведомства Яцек Горышевский объяснил, что по траектории полёта объекта военным сразу было понятно, что "шальная ракета" не направляется вглубь территории Польши. Тем не менее для наблюдения за районом в небо поднялись дежурные двойки истребителей.
Польша с незавидной регулярностью поднимает истребители из-за нарушения воздушного пространства. Ранее Life.ru рассказывал о том, как польская авиация взлетела из-за "российской активности" 23 января. Аналогичный инцидент имел место десятью днями ранее. А в конце декабря 2023 года в боевую готовность была приведена вся польская армия, но поводом стал неопознанный объект, прилетевший из Львовской области Украины.
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