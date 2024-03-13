США продадут Польше ракеты и засекреченное оборудование на $3,7 млрд

США поставят Польше ракеты и сопутствующее оборудование на сумму около 3,7 миллиарда долларов. О сделке сообщили Госдепартамент США и Агентство по сотрудничеству и безопасности, входящее в структуру Пентагона.

Варшава получит 821 высокоточную крылатую ракету AGM-158B-2 JASSM, 745 авиаракет класса "воздух – воздух" AIM-120C-8 AMRAAM средней дальности и 232 AIM-9X Sidewinder Block II малой дальности. Кроме того, Штаты передадут пусковые установки, учебные ракеты, засекреченное оборудование и программное обеспечение. Личный состав ВС Польши пройдёт обучение у американцев, последние также предоставят запчасти и техобслуживание.

"Продажа поддержит цели внешней политики и нацбезопасности США путём укрепления безопасности союзника по НАТО, выступающего важной силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе", — считают в Пентагоне.

Конгресс уже уведомлен о запланированной сделке. У законодателей есть 30 дней, чтобы изучить договор и в случае необходимости заблокировать.