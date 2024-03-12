Щит НАТО из 300 тысяч военных подготовили к переброске в Польшу
В Генштабе Польши заявили о готовности 300 тысяч солдат НАТО прибыть в страну
В случае военной угрозы в Польшу перекинут около 300 тысяч военных НАТО, сообщил заместитель начальника Генерального штаба польской армии генерал Кароль Дымановский.
"Таковы положения самых современных планов НАТО, которые были одобрены на политическом уровне на последнем саммите [альянса] в Вильнюсе. До сих пор в щите НАТО было 40 тысяч военнослужащих, а сейчас — это 300 тысяч в высокой готовности. Эти солдаты прибудут в страну не после начала войны, а перед ней", — заявил генерал в эфире TVP Info.
Он похвастался, что военная поддержка Польши со стороны НАТО не ограничивается Сухопутными войсками. По утверждению замглавы Генштаба, американские и другие союзники поддерживают страну также "в воздухе, в космосе, в кибернетическом пространстве".
Ранее Life.ru писал, что президент Польши Анджей Дуда заявил, что был бы рад увидеть увеличение американских военных в стране. Однако президент США Джо Байден ответил, что не видит необходимости в отправке солдат в Варшаву. Как пишут западные СМИ, лидер Америки намерен провести встречу и с Дудой, и с главой польского правительства.
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