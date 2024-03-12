Щит НАТО из 300 тысяч военных подготовили к переброске в Польшу

"Таковы положения самых современных планов НАТО, которые были одобрены на политическом уровне на последнем саммите [альянса] в Вильнюсе. До сих пор в щите НАТО было 40 тысяч военнослужащих, а сейчас — это 300 тысяч в высокой готовности. Эти солдаты прибудут в страну не после начала войны, а перед ней", — заявил генерал в эфире TVP Info.