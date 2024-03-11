Дуда возжелал увеличения контингента американских военных на территории Польши

Польша не возражала бы против увеличения контингента американских войск на своей территории. Об этом заявил президент республики Анджей Дуда на заседании Совета национальной безопасности, передаёт радиостанция RMF FM.

"Польша хочет от американцев трёх вещей: больше американских солдат на нашей территории, больше военной техники для украинской армии и предоставления гарантий того, что предвыборные заявления Дональда Трампа, подрывающие сам смысл существования НАТО, являются всего лишь пустыми словами", — заявил Дуда.