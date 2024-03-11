Дуда возжелал увеличения контингента американских военных на территории Польши
RMF FM: Президент Польши Дуда призвал увеличить контингент американских войск
Польша не возражала бы против увеличения контингента американских войск на своей территории. Об этом заявил президент республики Анджей Дуда на заседании Совета национальной безопасности, передаёт радиостанция RMF FM.
"Польша хочет от американцев трёх вещей: больше американских солдат на нашей территории, больше военной техники для украинской армии и предоставления гарантий того, что предвыборные заявления Дональда Трампа, подрывающие сам смысл существования НАТО, являются всего лишь пустыми словами", — заявил Дуда.
Напомним, что Польша оказалась едва ли не единственной страной, которая поддержала рассуждения президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке солдат НАТО на Украину. И если сперва министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава не собирается направлять армию в Киев для участия в боевых действиях, то министр иностранных дел Радослав Сикорский одобрил инициативу французского лидера под предлогом "запугивания России".
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