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27 февраля, 09:44

Власти Польши рассказали, планируют ли отправку войск на Украину

Замминистра обороны Томчик: В Польше отсутствует проект отправки военных в Киев

Польша не планирует отправлять своих военных на Украину. Такое заявление сделал заместитель министра национальной обороны республики Цезарий Томчик.

"В Польше нет такого проекта и идеи", — указал политик в эфире телеканала Polsat.

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А ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что некоторые страны Евросоюза (ЕС) и НАТО могут направить своих военных на Украину. По его словам, подобное решение не позволит добиться компромисса с Россией. Многие страны уже начали высказываться по этому поводу. В частности, в Чехии исключили отправку войск на Украину. А вот во Франции ситуация иная — лидер страны Эмманюэль Макрон сообщил, что на конференции в Париже действительно обсуждалась возможность отправки солдат на украинский фронт, но ни к какому консенсусу присутствующие не пришли.

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Дарья Нарыкова
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