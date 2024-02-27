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26 февраля, 23:25

Макрон допустил отправку войск стран Запада на Украину

Макрон: Возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя

Французский лидер Эмманюэль Макрон.Обложка © shutterstock

Французский лидер Эмманюэль Макрон.Обложка © shutterstock

Французский лидер Эмманюэль Макрон сообщил, что на конференции в Париже действительно обсуждалась возможность отправки сухопутных войск западных стран на Украину. Вместе с этим присутствующие не пришли к консенсусу по данному вопросу.

"Всё обсуждалось в свободной и прямой манере. Консенсуса относительно официальной отправки сухопутных войск нет, но с течением времени ничего исключать нельзя", — пояснил он на пресс-конференции, трансляция которой шла на сайте Елисейского дворца.

Макрон также заявил, что Запад сделает всё для того, чтобы Россия не победила в конфликте на Украине, и добавил, что страны будут рассматривать все возможности для того, чтобы достичь этой цели.

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О том, что некоторые страны Евросоюза (ЕС) и НАТО могут направить своих военных на украинский фронт, ранее заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он уверен, что подобное решение не позволит добиться компромисса с Россией. Представители государств уже начали высказываться по этому поводу. Так, отправку войск на Украину уже исключили в Чехии.

Оксана Попова
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