Макрон допустил отправку войск стран Запада на Украину
Макрон: Возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя
Французский лидер Эмманюэль Макрон.Обложка © shutterstock
Французский лидер Эмманюэль Макрон сообщил, что на конференции в Париже действительно обсуждалась возможность отправки сухопутных войск западных стран на Украину. Вместе с этим присутствующие не пришли к консенсусу по данному вопросу.
"Всё обсуждалось в свободной и прямой манере. Консенсуса относительно официальной отправки сухопутных войск нет, но с течением времени ничего исключать нельзя", — пояснил он на пресс-конференции, трансляция которой шла на сайте Елисейского дворца.
Макрон также заявил, что Запад сделает всё для того, чтобы Россия не победила в конфликте на Украине, и добавил, что страны будут рассматривать все возможности для того, чтобы достичь этой цели.
О том, что некоторые страны Евросоюза (ЕС) и НАТО могут направить своих военных на украинский фронт, ранее заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он уверен, что подобное решение не позволит добиться компромисса с Россией. Представители государств уже начали высказываться по этому поводу. Так, отправку войск на Украину уже исключили в Чехии.