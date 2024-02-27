Макрон допустил отправку войск стран Запада на Украину

Французский лидер Эмманюэль Макрон сообщил, что на конференции в Париже действительно обсуждалась возможность отправки сухопутных войск западных стран на Украину. Вместе с этим присутствующие не пришли к консенсусу по данному вопросу.

"Всё обсуждалось в свободной и прямой манере. Консенсуса относительно официальной отправки сухопутных войск нет, но с течением времени ничего исключать нельзя", — пояснил он на пресс-конференции, трансляция которой шла на сайте Елисейского дворца.