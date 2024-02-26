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26 февраля, 14:23

"Мороз по коже": В Европе не исключили, что НАТО и ЕС могут отправить войска на Украину

Фицо: Некоторые страны ЕС и НАТО могут отправить своих военных в зону СВО

Некоторые страны Евросоюза (ЕС) и НАТО могут направить своих военных на украинский фронт. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо после заседания правительства и Совета безопасности республики.

"Для меня сегодняшняя встреча является подтверждением того, что стратегия Запада на Украине провалилась. Но я хочу быть конструктивно подготовлен, несмотря на то что от тем, о которых мы говорили, идёт мороз по коже. Из этих тезисов следует, что группа стран НАТО и ЕС обдумывают [вариант], что на базе двусторонних соглашений отправят на Украину своих военных", — подчеркнул политик.

Фицо добавил, что подобное решение, если будет принято, не позволит добиться компромисса с Россией. Отправка военных лишь приведёт к эскалации конфликта. Словакия не может помешать остальным государствам заключать двусторонние соглашения с Украиной, однако настаивает, что поставленной цели они достичь не смогут, подытожил словацкий премьер-министр.

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Getty Images / Sean Gallup

Дарья Нарыкова
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