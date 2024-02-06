Генштаб Польши: 20 тысяч солдат НАТО примут участие в учениях Dragon-2024
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Не менее 20 тысяч солдат и 3,5 тысячи единиц техники будут задействованы в учениях НАТО Dragon-2024, которые пройдут на территории Польши. Об этом информирует во вторник пресс-служба польского Генштаба. В сообщении говорится, что Dragon-2024 должны стать проверкой сил союзников "на потенциальный многоплановый кризис вооружённого характера".
В учениях примут участие солдаты спецназа, ВВС, ВМФ и территориальной обороны, а также 11-я бронекавалерийская Любушская дивизия имени короля Яна III Собеского.
Ранее Life.ru рассказывал, что гордость британского флота Queen Elizabeth снялась с учений НАТО из-за поломки. В ходе обычной проверки до отплытия была обнаружена проблема с муфтой на гребном вале правого борта. Тем не менее премьер-министр Соединённого Королевства Риши Сунак заявил о готовности Великобритании отразить нападение России.