Генштаб Польши: 20 тысяч солдат НАТО примут участие в учениях Dragon-2024

Не менее 20 тысяч солдат и 3,5 тысячи единиц техники будут задействованы в учениях НАТО Dragon-2024, которые пройдут на территории Польши. Об этом информирует во вторник пресс-служба польского Генштаба. В сообщении говорится, что Dragon-2024 должны стать проверкой сил союзников "на потенциальный многоплановый кризис вооружённого характера".

В учениях примут участие солдаты спецназа, ВВС, ВМФ и территориальной обороны, а также 11-я бронекавалерийская Любушская дивизия имени короля Яна III Собеского.