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Гордость британского флота Queen Elizabeth снялась с учений НАТО из-за поломки

Британский авианосец Queen Elizabeth не появится на учениях НАТО из-за поломки

4 февраля, 14:53
Обложка © Shutterstock

Обложка © Shutterstock

Авианосец Военно-морского флота Великобритании HMS Queen Elizabeth не прибудет на учения НАТО Steadfast Defender, так как перед отплытием была найдена поломка. Об этом сообщило в соцсети X командование флота.

"В ходе обычной проверки до отплытия была обнаружена проблема с муфтой на гребном вале правого борта HMS Queen Elizabeth. В связи с этим судно не выйдет в плавание в воскресенье", отмечается в заявлении.

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Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался о самых масштабных со времён холодной войны военных учениях НАТО Steadfast Defender 2024. Он напомнил, что Россия не собирается нападать ни на одну страну альянса, но нанесёт ответный удар в случае вражеской атаки. Кроме этого, если натовские военные будут размещены на Украине, они станут законной целью для Российской армии.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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