Медведев: РФ будет уничтожать военных НАТО в случае их появления на Украине

Россия не собирается нападать ни на одну страну НАТО, но если они посягнут на целостность нашей страны, мгновенно получат адекватный ответ. Кроме этого, если натовские военные будут размещены на Украине, они станут законной целью для Российской армии. Так зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал самые масштабные со времён холодной войны военные учения альянса.

По его словам, если сам альянс решил провести учения такого уровня, значит, он реально чего-то опасается. Однако Россия нападать не собирается и это понимают все разумные люди на Западе, подчеркнул политик.

"Но если они заиграются и посягнут на целостность нашей страны, мгновенно получат адекватный ответ. Это будет означать только одно — войну, от которой НАТО уже не отвертится. То же самое случится, если какая-нибудь страна НАТО начнёт предоставлять свои аэродромы бандеровцам или расквартирует свои войска у неонацистов. Они, безусловно, станут законной целью для наших вооружённых сил и будут безжалостно уничтожены как враги", — написал Медведев на своей странице во "ВКонтакте".