Совфед напомнил НАТО про Балтфлот из-за переброски 50 кораблей и 80 самолётов к Калининграду
Сенатор Шендерюк-Жидков — об учениях НАТО: Калининград надёжно защищён флотом
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Калининградская область находится под надёжной защитой сил Балтийского флота, любая угроза региону — это угроза ядерной державе, заявил сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков в ответ на начало учений НАТО Steadfast Defender 2024 вблизи российского региона.
"Тот факт, что Калининград является главным объектом учений НАТО последнего времени, не может не вызывать озабоченность. Генералы НАТО, используя ситуацию на Украине, ищут возможности нарастить военные бюджеты. И в этом плане Калининград в самом центре Европы является прекрасным объектом виртуальной агрессии", — отметил Шендерюк-Жидков в беседе с РИА "Новости".
Член Совфеда считает, что суть таких учений заключается не столько в фактической тренировке, сколько в создании информационного фона. Тем не менее он напомнил, что регион надёжно защищён силами Балтийского флота, а любая угроза области является "прежде всего угрозой ядерной державе".
В учениях Steadfast Defender 2024 будет задействовано около 50 боевых кораблей, 80 самолётов и 1,1 тысячи единиц наземной военной техники, в том числе 133 танка и порядка 90 тысяч военнослужащих. Места проведения манёвров включают страны Балтии, Польшу и Германию. Альянс планирует в ходе них сымитировать начало третьей мировой войны после предполагаемого нападения России. Замглавы МИД РФ назвал учения НАТО ещё одним элементом гибридной войны с целью запугать население.