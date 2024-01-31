Совфед напомнил НАТО про Балтфлот из-за переброски 50 кораблей и 80 самолётов к Калининграду

Калининградская область находится под надёжной защитой сил Балтийского флота, любая угроза региону — это угроза ядерной державе, заявил сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков в ответ на начало учений НАТО Steadfast Defender 2024 вблизи российского региона.

"Тот факт, что Калининград является главным объектом учений НАТО последнего времени, не может не вызывать озабоченность. Генералы НАТО, используя ситуацию на Украине, ищут возможности нарастить военные бюджеты. И в этом плане Калининград в самом центре Европы является прекрасным объектом виртуальной агрессии", — отметил Шендерюк-Жидков в беседе с РИА "Новости".

Член Совфеда считает, что суть таких учений заключается не столько в фактической тренировке, сколько в создании информационного фона. Тем не менее он напомнил, что регион надёжно защищён силами Балтийского флота, а любая угроза области является "прежде всего угрозой ядерной державе".