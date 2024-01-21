В МИД связали масштаб учений НАТО с возвращением альянса к схемам холодной войны
Грушко: Учения НАТО означают возвращение альянса к схемам холодной войны
Масштаб учений Steadfast Defender ("Стойкий защитник") означает окончательное возвращение НАТО к схемам холодной войны. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Эти учения — ещё один из элементов гибридной войны, развязанной Западом против России. Проведение учений такого масштаба — 90 тысяч личного состава и с участием 31 страны — знаменует собой окончательное и бесповоротное возвращение НАТО к схемам обеспечения холодной войны, когда процесс военного планирования, ресурсы и инфраструктура затачиваются на конфронтацию с Россией", — сказал Грушко в беседе с РИА "Новости".
Он отметил, что, "собственно, замысел учений именно это и предусматривает". Замглавы МИД рассказал, что в рамках учений будет проведён целый ряд манёвров для отработки возможных сценариев столкновения с "сопоставимым противником" во всех операционных средах, а также на всех театрах в зоне соприкосновения. При этом дипломат указал, что подготовка к учениям НАТО ведётся на фоне "искусственно разогреваемой обстановки военного психоза" и призывов к европейцам готовиться к возможной войне с Россией. По словам Грушко, цель абсолютно понятна: путём демонизации РФ, запугав обывателя, оправдать безудержный рост военных расходов и провалившуюся политику поддержки Киева с целью нанесения стратегического поражения России.
"А заодно заставить европейцев ещё энергичнее включиться в гонку вооружений на радость американского ВПК", — резюмировал дипломат.
А ранее Грушко заявил, что такие масштабные военные учения, которые проводит НАТО, увеличивают риск инцидентов и дестабилизируют ситуацию в сфере безопасности. Напомним, что глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс подтвердил планы перебросить 20 тысяч британских военных на восточный фланг НАТО для участия в учениях Steadfast Defender, которые пройдут в феврале.
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