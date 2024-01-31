"Примем меры": В Кремле отреагировали на начавшиеся учения НАТО

Россия воспринимает как угрозу начавшиеся в Европе военные учения НАТО Steadfast Defender 2024, заявил во время брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что альянс был создан для противостояния с Москвой, так что Российская Федерация в ответ на активность блока примет необходимые ответные меры.

"Это угроза для нас, так мы к этому и относимся. И соответствующие меры для этого постоянно принимаются — тем более на фоне того, как альянс, не переставая, на протяжении нескольких десятилетий двигает свою военную инфраструктуру к нашим границам", — озвучил позицию Кремля Песков, напомнив, что деятельность НАТО сейчас управляется США.