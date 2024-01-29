НАТО может согласовать "военный Шенген" до саммита в июле
Times: НАТО может утвердить создание "военного Шенгена" до саммита в июле
Страны – члены НАТО могут согласовать создание системы "военного Шенгена" до саммита альянса в Вашингтоне, который запланирован на июль этого года. Об этом сообщает газета Times.
Дело в том, что трансграничные учения НАТО требуют выполнения большого объёма бумажной работы, что серьёзно усложнит задачу военным альянса в случае некоего конфликта. Именно по этой причине членами объединения было принято решение о создании "военного Шенгена", который позволит солдатам блока свободно перемещаться в пределах границ стран-членов.
"Уже многие годы лидеры альянса стремятся создать военный эквивалент Шенгенской зоны, которая позволила бы по большей части беспрепятственно перемещаться в границах стран-участниц. Насколько можно понять, сейчас ведутся переговоры по созданию серии "военных коридоров" в Европе и результаты могут объявлены до следующего саммита НАТО в Вашингтоне в июле", — пишет газета.
Напомним, ранее в НАТО выступили с предложением создать "военный Шенген", благодаря которому войска стран объединения смогут свободно перемещаться. Однако понравилась идея далеко не всем. Например, в Кремле предрекли заметное повышение напряжённости в Европе. По словам Дмитрия Пескова, это может привести к эскалации противостояния Североатлантического альянса с Российской Федерацией.
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