Политолог объяснил опасность создания "военного Шенгена" НАТО

Политолог Юрий Светов в беседе с Лайфом объяснил, в чём состоит опасность создания "военного Шенгена" НАТО.

"Это ведь продолжение такой общей тенденции, когда рядовые члены НАТО, если так можно выразиться, будут иметь всё меньшее влияние на принятие этих решений. Там сегодня идёт разговор о том, что надо убрать право вето, что решения должны приниматься большинством", — отметил эксперт.

По его словам, если право вето уберут, то вступят в силу решения по многим вопросам, в том числе о членстве Швеции и Финляндии в НАТО, которого страны не могут добиться из-за упорства Турции и Венгрии.

Отменят право вето — всё, решения эти вступают в силу Политолог Юрий Светов

Политолог напомнил, что благодаря действующему в ЕС "шенгену" люди могут перемещаться свободно и без контроля, кроме острых ситуаций типа пандемии. При этом с военными перевозками дело обстоит совсем не так. Каждая страна следит за тем, что ввозят на её территорию и какие военнослужащие насколько задерживаются. То есть процесс сегодня весьма сложный, а "военный Шенген" упростил бы его — руководство стран бы буквально ставили перед фактом, что военные пойдут по их территории.

В этом, по его словам, и заключается весь смысл и вся опасность, поскольку в НАТО есть разные члены с разной степенью трезвости в оценке ситуации в мире, в том числе те, кто понимает, что безопасность в Европе неделима.

"Что сказал [пресс-секретарь президента РФ Дмитрий] Песков — безопасность России и безопасность европейских стран взаимосвязана. Чувствует себя Россия в безопасности — и они будут чувствовать безопасность. А если этого не происходит, то острота напряжения растёт и растёт", — заключил наш собеседник.