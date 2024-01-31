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31 января, 02:33

Стало известно, кто препятствует процессу вступления Киева в НАТО

FP: США и ФРГ стараются отложить начало процесса вступления Украины в НАТО

Вашингтон и Берлин стараются отложить начало процесса вступления Украины в НАТО, несмотря на желание стран Восточной Европы и самого Киева как можно скорее к нему приступить. Об этом пишет Foreign Policy.

"Украина и некоторые из её самых сильных сторонников подталкивают НАТО к официальному приглашению Киева стать членом военного альянса на предстоящем крупном саммите, но их усилия сталкиваются с серьёзным закулисным сопротивлением США и Германии", — говорится в материале.

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Польша и страны Балтии уверены, что включение Киева в альянс станет наиболее эффективным и наименее затратным способом сдерживать амбиции России в Восточной Европе. Кроме того, считается, что возможное возвращение Дональда Трампа в Белый дом может отложить этот вопрос по меньшей мере на четыре года.

Однако США и Германия желают дождаться завершения конфликта на Украине. Страны более сфокусированы на продолжении поставок вооружений Киеву, что, по их мнению, сможет гарантировать успешную борьбу с ВС РФ.

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не отказывается от требований нейтральности Украины и её невступления в НАТО. Так он отреагировал на соответствующую публикацию агентства Bloomberg.

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Unsplash / Marek Studzinski

Артур Лапсаков
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