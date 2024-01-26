В Кремле заявили, что РФ не отказывается от требований нейтральности Украины и её невступления в НАТО

Россия не отказывается от требований о нейтральном статусе Украины и её невступлении в НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующую публикацию агентства Bloomberg.

"Нет, это неверное сообщение, оно абсолютно не соответствует действительности", — сказал он.

Напомним, по данным агентства Bloomberg, Россия при проведении переговоров с Украиной якобы согласна отказаться от требования о нейтральности и невступления страны в НАТО. Комментируя ранее материал, Дмитрий Песков также напомнил, что Россия никогда не отказывалась от дипломатического решения конфликта. В противном случае спецоперация продолжится до достижения её целей.