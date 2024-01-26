Песков заявил Bloomberg, что РФ была и будет открыта к переговорам по Украине
Москва всегда была открыта к дипломатическому урегулированию украинского кризиса и продолжит придерживаться этого курса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом Россия готова достичь своих целей и военным путём, рассказал он в интервью Bloomberg.
По данным источников агентства, недавно Владимир Путин через посредников направил Соединённым Штатам сигналы о готовности Кремля к переговорам. Намерения Москвы решить вопрос миром могут посеять раскол среди союзников Киева, сообщило издание, обратившись за комментарием к Пескову.
"Президент Путин неоднократно заявлял, что Россия была, есть и будет открыта к переговорам по Украине. Мы настроены достичь своих целей и предпочли бы завершить это дипломатическим путём. В противном случае военная операция продолжится, пока мы не достигнем своих целей", — пояснил политик.
А тем временем в Госдуме исключили какие-либо переговоры с киевским режимом после подлого уничтожения Ил-76 с украинскими пленными под Белгородом. По словам вице-спикера ГД Петра Толстого, боевиков ждёт только тюрьма или уничтожение.
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