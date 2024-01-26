Песков заявил Bloomberg, что РФ была и будет открыта к переговорам по Украине

Москва всегда была открыта к дипломатическому урегулированию украинского кризиса и продолжит придерживаться этого курса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом Россия готова достичь своих целей и военным путём, рассказал он в интервью Bloomberg.

По данным источников агентства, недавно Владимир Путин через посредников направил Соединённым Штатам сигналы о готовности Кремля к переговорам. Намерения Москвы решить вопрос миром могут посеять раскол среди союзников Киева, сообщило издание, обратившись за комментарием к Пескову.