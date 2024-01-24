В Госдуме исключили переговоры с Украиной после удара по Ил-76 с бойцами ВСУ
Вице-спикер Госдумы Толстой исключил переговоры с Киевом после удара по Ил-76
Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой исключил переговоры с Украиной после крушения российского военно-транспортного самолёта Ил-76 в Белгородской области, в котором находилось 65 пленных бойцов ВСУ. Он отметил необходимость обезвредить киевских террористов как можно быстрее.
"Пролившим реки крови украинским главарям уже всё равно кого убивать — своих или чужих. Понимают ли это те, кто даёт им в руки оружие? Чем быстрее террористы будут обезврежены, тем меньше бед успеют натворить. Никаких переговоров, только тюрьма или уничтожение. Светлая память всем погибшим", — написал парламентарий.
Напомним, сегодня, 24 января, в Корочанском районе Белгородской области ВСУ сбили российский Ил-76, перевозивший 65 пленных украинских военнослужащих. Помимо них на борту находились трое российских военных и пятеро членов экипажа. Позже стало известно, что сегодня должен был отправиться на обмен ещё один борт с украинскими пленными, но его экстренно развернули после падения первого. Сразу после случившегося украинские СМИ назвали падение Ил-76 работой ВСУ, но позже начали подчищать информацию о причастности Киева. Впрочем, в Сети остались доказательства. В Госдуме призвали объявить Украину государством-террористом после чудовищного преступления.
ТАСС / AP / Validated UGC video