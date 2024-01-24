В Госдуме исключили переговоры с Украиной после удара по Ил-76 с бойцами ВСУ

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой исключил переговоры с Украиной после крушения российского военно-транспортного самолёта Ил-76 в Белгородской области, в котором находилось 65 пленных бойцов ВСУ. Он отметил необходимость обезвредить киевских террористов как можно быстрее.

"Пролившим реки крови украинским главарям уже всё равно кого убивать — своих или чужих. Понимают ли это те, кто даёт им в руки оружие? Чем быстрее террористы будут обезврежены, тем меньше бед успеют натворить. Никаких переговоров, только тюрьма или уничтожение. Светлая память всем погибшим", — написал парламентарий.