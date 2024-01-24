МИД РФ обещал возмездие фанатикам в Киеве, отдавшим приказ сбить российский Ил-76 с украинцами
В МИД РФ сочли актом безумного варварства со стороны ВСУ удар по самолёту Ил-76
Министерство иностранных дел РФ считает актом безумного варварства со стороны Киева удар по военно-транспортному самолёту Ил-76 в Белгородской области, в котором находилось 65 украинских военнопленных. Этот теракт поставил под вопрос возможность любых договорённостей с Незалежной, написал в своём телеграм-канале посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
"Киев совершил акт безумного варварства, демонстрирующего полное пренебрежение к человеческой жизни. Они, нарушив договорённости, убили наших лётчиков и бойцов сопровождения и пустили в расход своих же сограждан. Этот кровавый инцидент ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договорённостей и в каких угодно форматах. Те гарантии, что они дают, если ещё не нарушили, то непременно нарушат", — подчеркнул дипломат.
По его оценке, украинская диктатура показала своё нацистское бесчеловечное нутро, демонстративно отправив на тот свет тех, за кого они так якобы боролись и кого так ждали. Мирошник считает необходимым выяснить, кто именно из хунты дал приказ на удар: согласовали ли его всей нацистской сходкой, или это решение одного безумного фанатика. Ответственность настигнет всех, выразил уверенность посол.
Напомним, сегодня, 24 января, в Корочанском районе Белгородской области ВСУ сбили военно-транспортный самолёт, перевозивший 65 пленных украинских военнослужащих. Кроме того, на борту находились трое российских военных и пятеро членов экипажа. Позже стало известно, что сегодня должен был отправиться на обмен ещё один борт с украинскими пленными, но его экстренно развернули после падения первого. Сейчас украинские СМИ быстро подчищают информацию о том, что Ил-76 сбили ВСУ. В Госдуме призвали объявить Украину государством-террористом после чудовищного преступления.
Офис президента Украины