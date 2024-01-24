МИД РФ обещал возмездие фанатикам в Киеве, отдавшим приказ сбить российский Ил-76 с украинцами

Министерство иностранных дел РФ считает актом безумного варварства со стороны Киева удар по военно-транспортному самолёту Ил-76 в Белгородской области, в котором находилось 65 украинских военнопленных. Этот теракт поставил под вопрос возможность любых договорённостей с Незалежной, написал в своём телеграм-канале посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

"Киев совершил акт безумного варварства, демонстрирующего полное пренебрежение к человеческой жизни. Они, нарушив договорённости, убили наших лётчиков и бойцов сопровождения и пустили в расход своих же сограждан. Этот кровавый инцидент ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договорённостей и в каких угодно форматах. Те гарантии, что они дают, если ещё не нарушили, то непременно нарушат", — подчеркнул дипломат.